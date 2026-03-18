Já cai neve nos picos mais altos da Madeira

Como previsto, já caiu neve nos picos mais altos, no caso no Pico Ruivo, como provam as fotos tiradas por alguém que esteve lá em cima já hoje.

Apesar de cá em baixo só chover, sente-se claramente a quebra na temperatura com o avançar da depressão Therese, lá por cima a temperatura está claramente abaixo de 0 (-1,2ºC) na estação meteorológica do IPMA no Pico do Areeiro, mas é certo que a neve está a fazer a sua aparição no Pico Ruivo.

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Nas imagens em baixo das câmeras de vídeo da Netmadeira, podemos ver os primeiros sinais que podem ser neve no Pico do Areeiro e também na Achada do Teixeira.

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Refira-se que desde as 9h00 desta quarta-feira está válido um aviso amarelo para a queda de neve até às 12h00 de amanhã, 19 de Março. O IPMA pev~e "queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, com acumulação até 10 cm acima de 1500 metros".

E acrescenta impactos prováveis: "Perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)." Fica o aviso para quem pense ir lá para cima aventurar-se.