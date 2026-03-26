Cristiano Ronaldo regressou aos treinos no Al Nassr

Cristiano Ronaldo voltou hoje aos treinos Al Nassr o que indicia que a recuperação à lesão muscular está quase finalizada, recuperação essa que foi feita em Espanha.

O craque madeirense fez o último jogo a 28 de Fevereiro, tendo sofrido a lesão diante do Al-Fayha e a imprensa saudita avança, inclusive, que Cristiano Ronaldo vai integrar a sessão de trabalhos desta quinta-feira, juntamente com os colegas.

O capitão da selecção nacional não integrou a convocatória de Roberto Martínez para os jogos particulares diante de México e Estados Unidos

"É bom estar de volta", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais, numa fotografia que já tinha sido partilhada pelo Al Nassr. “O capitão está em casa”, escreveu o clube saudita.