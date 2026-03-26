PTP desafia Alexandre Silva a investigar “obsessão” do Governo pelo golfe

O Partido Trabalhista Português (PTP), liderado por Raquel Coelho, desafiou, esta quinta-feira, o novo gabinete para a transparência e prevenção à corrupção a começar funções com uma investigação à “súbita obsessão” do Governo Regional da Madeira pelos campos de golfe.

O partido sugere ao presidente do gabinete, Alexandre Silva, recém empossado, que priorize este tema para testar a utilidade da nova estrutura e que seja a primeira medida do novo gabinete. “Importa perceber porque cresce mais depressa o interesse pelo golfe do que as respostas aos problemas dos cidadãos”, refere.

Na nota enviada à imprensa, o PTP considera que este caso poderá servir para avaliar o compromisso real com a transparência, garantindo que acompanhará de perto o trabalho do gabinete.