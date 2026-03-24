PTP criticou estudos do Governo sobre o golfe

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou esta terça-feira, 24 de Março, os estudos de impacto económico divulgados pelo Governo Regional da Madeira sobre o futuro campo de golfe do Faial, em Santana, afirmando que acreditar nos números apresentados “é a mesma coisa que acreditar no Pai Natal”.

Através de um comunicado de imprensa, o partido refere que em causa "estão avaliações que apontam para um retorno anual de cerca de 10 milhões de euros, baseadas em estudos encomendados pelo próprio executivo." Para o partido, estes dados "não têm credibilidade e servem apenas para sustentar a decisão de avançar com o investimento público."

“O Governo descobriu subitamente uma paixão pelo golfe — e, como por magia, todos os estudos agora garantem milhões de retorno. É conveniente”, ironiza Raquel Coelho.

O PTP recorda ainda o "histórico da região no que diz respeito à fiabilidade da informação financeira e estatística, nomeadamente o caso da ocultação da dívida da Madeira, que motivou críticas e pedidos de sanção por parte de entidades europeias, devido à adulteração de dados."