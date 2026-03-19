PTP defende aposta no turismo de natureza em vez do golfe

O Partido Trabalhista Português (PTP) voltou, hoje, a criticar a decisão do Governo Regional de investir no projecto do “Golfe do Faial”, apontando que a aposta não corresponde às principais atratividades da Madeira.

Para Raquel Coelho, responsável pelo partido na Região, a procura turística concentra-se sobretudo na natureza, incluindo as levadas, praias, montanhas e a agricultura tradicional, elementos que, segundo a dirigente, conferem identidade à Madeira e atraem visitantes.

“Nunca vimos filas para campos de golfe. Mas há, todos os dias, quem venha para caminhar nas levadas, explorar paisagens naturais e conhecer a autenticidade da nossa terra”, explicou Raquel Coelho citada em comunicado.

O PTP sustenta ainda que, se o golfe fosse uma actividade tão rentável como se sugere, o Santo da Serra já seria o “Mónaco da Madeira”.

A posição do partido é de que os investimentos devem privilegiar áreas que já demonstram retorno e atracção turística, em vez de projectos considerados ilusórios e onerosos para os cofres públicos.