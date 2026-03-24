Alexandre Silva iniciou funções como coordenador do Gabinete da Prevenção da Corrupção

Decorreu esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira o acto de aceitação de Alexandre Carvalho da Silva como coordenador do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção, bem como o acto de início de funções dos membros do Conselho Executivo, composto por Adolfo de Freitas Brazão, Pedro Moreira da Cruz Quintas, Silvo Andrade Costa e Sónia Olim Menezes. A cerimónia contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal

O nome de Alexandre Silva, advogado, com 51 anos, tinha sido proposto pelo Governo Regional. Antigo deputado do PSD na Assembleia Municipal do Funchal, Alexandre Carvalho da Silva exerce advocacia há 23 anos.

O coordenador do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção tem de ser eleito pela Assembleia Legislativa da Madeira, por voto favorável de mais de metade dos deputados, mediante proposta do Conselho do Governo Regional, de entre pessoas que gozem de reconhecida, competência técnica, aptidão e experiência profissional e independência. Exerce as respectivas funções, em regime de exclusividade e comissão de serviço, por um período de quatro anos, renovável por igual período, até o limite máximo de duas renovações, e é equiparado para efeitos remuneratórios, a cargo de direcção intermédia de 1.º grau (director de serviços).