JPP desafia Governo a divulgar estudo sobre o golfe no Faial

O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) desafiou esta terça-feira, 24 de Março, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas a divulgar publicamente os estudos preliminares que diz ter realizado sobre o impacto económico da construção do futuro campo de golfe do Faial, em Santana.

“Afirma o Governo que o campo de golfe do Faial poderá gerar uma riqueza anual na ordem dos 10 milhões de euros, criar 180 postos de trabalho e um volume de massa salarial na ordem dos 4,2 milhões de euros anuais”, contextualiza o secretário-geral do JPP, indagando: "Como é que tudo isto é possível se, estatísticas da própria Direcção Regional de Estatística (DREM), referem que, em conjunto, os três campos de golfe existentes, (Santo da Serra, Palheiro Golfe e Porto Santo, geraram rendimentos totais de apenas 4,5 milhões de euros em 2024, e das 255 436 voltas possíveis, a ocupação ficou-se apenas por 78 983 voltas, portanto uma ocupação de apenas aproximadamente 31%?"

O líder da oposição ameaça que "ou o Governo PSD/CDS mostra publicamente esse estudo preliminar, para se saber quem foram os técnicos e os especialistas que o produziram, quais as suas áreas profissionais, ou o JPP vai exigir, por via legal, o acesso a esse estudo”.

Élvio Sousa quer ainda saber em que se baseia o Governo PSD/CDS para garantir que o investimento público com a construção do campo de golfe do Faial “é uma âncora para atrair um perfil de visitante distinto".

"Se assim é, não se compreende como é que isso ainda não aconteceu quando a Madeira possui três campos de golfe há vários anos com resultados financeiros são fracos e uma ocupação baixa, como é referido pela DREM?", questiona.

Élvio Sousa aponta às “profundas discrepâncias entre os resultados concretos da actividade do golfe na Região e aquilo que projeta o Governo”. O parlamentar coloca ainda reservas na avaliação técnica e factual do executivo PSD/CDS: “Há uma enorme falta de credibilidade e fiabilidade nestes estudos. Já havia acontecido o mesmo com o estudo preliminar, aquelas quatro páginas, elaboradas pela mesma Secretaria Regional, em relação à venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e agora estamos a ver a mesma fita com o golfe, por isso ou o Governo faz a divulgação pública desse estudo, ou o JPP irá aceder a ele pelas vias legais.”