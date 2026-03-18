Ataque dos EUA e Israel atinge maior reserva de gás do mundo

Israel e Estados Unidos atacaram hoje uma importante instalação de gás iraniana no Golfo, a maior do mundo, provocando um incêndio, anunciou a televisão estatal, numa altura em que a guerra entra na terceira semana.

"Há instantes, algumas partes das instalações de gás" da refinaria estratégica South Pars, situada na cidade portuária de Kangan, "foram atingidas por projéteis do inimigo americano-sionista", declarou a televisão, citando o vice-governador da província meridional de Bushehr.

A estação acrescentou que equipas de bombeiros foram enviadas para o local para controlar o incêndio.

O imenso campo de gás de South Pars/North Dome é a maior reserva de gás conhecida no mundo, que o Irão partilha com o Qatar.

A instalação fornece cerca de 70% do gás natural consumido no Irão, que o explora desde o final da década de 1990.

Israel já tinha atacado instalações iranianas neste local durante a guerra dos 12 dias, em junho de 2025.

O país lançou novos ataques contra o Irão a 28 de fevereiro, em conjunto com os Estados Unidos, matando no primeiro dia o seu líder supremo, o 'ayattollah' Ali Khamenei, e desencadeando uma guerra que se alastrou a todo o Médio Oriente.