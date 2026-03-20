Madeira aposta na internacionalização das empresas regionais em Barcelona

Numa aposta na internacionalização das empresas regionais e na promoção dos produtos madeirenses junto de compradores e parceiros internacionais, a Invest Madeira está presente na Alimentaria+Hostelco. Trata-se de uma das maiores feiras internacionais dos setores da alimentação, bebidas e hotelaria, que decorre entre 23 e 26 de Março, em Barcelona.

O evento vai reunir mais de 3.300 expositores de 70 países e cerca de 110 mil visitantes profissionais, constituindo-se "uma plataforma estratégica para a divulgação de novas tendências de consumo e oportunidades de negócio no sector agroalimentar".

No stand da Madeira vão estar presentes as empresas Chabom, IlhoPan, Sweets & Sugar, ECM – Empresa de Cervejas da Madeira e Martins & Martins. Estas empresas vão apresentar produtos com selo de qualidade madeirense, promover degustações e participar em reuniões com potenciais compradores internacionais, com o apoio técnico e logístico da Invest Madeira.

José Manuel Rodrigues, que estará presente no evento, sublinha que “a presença da Madeira na Alimentaria é mais do que uma ação promocional — é uma afirmação de competência e qualidade". "Estamos a posicionar as nossas empresas num mercado global exigente, reforçando a imagem da Madeira como uma região de excelência na produção agroalimentar", aponta o secretário regional da Economia.

O governante destaca, ainda, que “a aposta na internacionalização faz parte da estratégia de crescimento sustentável da economia regional, promovendo o aumento das exportações e a diversificação dos mercados para os produtos regionais. Esta feira ganha especial importância principalmente nesta conjuntura marcada por conflitos, em que a Europa pode ser um bom mercado para a expansão das empresas madeirenses”.

Já a directora executiva da Invest Madeira refere que “este tipo de iniciativas permite às empresas madeirenses ganhar visibilidade, estabelecer contactos estratégicos e expandir a sua rede comercial além-fronteiras”. Filipa Ferreira vinca que “a Alimentaria é um palco de oportunidades e a Madeira apresenta-se com produtos que aliam qualidade, tradição e inovação.”

A participação madeirense contará ainda com a visita da Cônsul de Portugal em Barcelona, Indira Noronha, e do Delegado da AICEP Portugal em Espanha, reforçando o enquadramento institucional e diplomático da presença regional.