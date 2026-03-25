IDE formaliza financiamento a 139 projectos

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) promove esta quinta-feira, 26 de Março, pelas 17 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, uma cerimónia pública para a fornalização da decisão de financiamento de 139 projectos.

As 139 empresas foram apoiadas no âmbito do SI Funcionamento 2030 e do SI Inovação 2030, refere uma nota de imprensa, dando conta que ao abrigo do Funcionamento 2020 (1.º Aviso), são contempladas 136 empresas, numa operação orçada, em termos de despesa pública, em 1 809 238,47 euros e ao abrigo do Inovação 20230 (2.º Aviso) serão contemplados três projectos, no valor, em termos de despesa pública, de 2 911 260,73 euros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente no evento.