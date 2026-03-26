Secretário do Interior dos EUA trouxe da Venezuela 100 milhões de dólares em ouro

O secretário norte-americano do Interior, Doug Burgum, afirmou quarta-feira ter trazido da Venezuela para os Estados Unidos 100 milhões de dólares em ouro, que serão destinados a investimentos industriais.

Burgum, que visitou a Venezuela este mês juntamente com executivos do setor petrolífero, afirmou ter regressado a Washington com o ouro físico avaliado em 100 milhões de dólares.

"Não se verificava qualquer envio de metais preciosos entre a Venezuela e os EUA há mais de 20 anos", disse Burgum aos executivos do setor energético na conferência CERAWeek, no Texas.

O secretário do Interior esteve em Caracas no dia 3 de março e afirmou ter passado mais de 10 horas reunido com a Presidente interina, Delcy Rodríguez, na qualidade de intermediário de um conjunto de empresários do setor petrolífero e mineiro que pretendem iniciar operações no país sul-americano.

Burgum classificou a indústria mineira venezuelana como "colapsada" e reduzida a minas artesanais "controladas por gangues", mas afirmou ter encontrado um compromisso governamental para modernizar e criar condições para gerar negócios bilaterais.

Em janeiro, os Estados Unidos capturaram o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro numa operação militar em Caracas, deixando o resto do regime praticamente intacto.

O governo norte-americano tem desde então trabalhado com Rodríguez, a quem o Presidente Donald Trump qualificou como "uma pessoa maravilhosa", em repetidas ocasiões.