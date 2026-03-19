Euro desce ligeiramente face ao dólar e mantém-se nos 1,15 dólares

O euro desceu esta quarta-feira ligeiramente, após duas sessões de subida, fixando-se nos 1,15 dólares, no dia em que a Reserva Federal dos EUA (Fed) anunciou que mantém as taxas de juro inalteradas.

Às 18h20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1511 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1539 dólares.

O euro recuou ligeiramente face à libra, e manteve-se em comparação com o iene.

A Reserva Federal dos EUA (Fed) decidiu hoje manter as taxas de juro entre 3,5% e 3,75%, e destacou o impacto incerto da guerra no Médio Oriente na economia.

"O Comité está firmemente empenhado em apoiar o pleno emprego e em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2%", avançou o banco central em comunicado.

"As implicações dos acontecimentos no Médio Oriente para a economia norte-americana são incertas", reconheceu a Reserva Federal.

Esta semana, outros bancos centrais de todo o mundo reúnem-se, incluindo a Reserva Federal (Fed), o Banco do Japão (BoJ), o Banco de Inglaterra (BoE), o Banco Nacional Suíço (SNB), o Riksbank da Suécia e o Banco Central Europeu.

Divisas.......................quarta-feira.......................terça-feira

Euro/dólar.................1,1511...........................1,1539

Euro/libra.................0,86343............................0,86380

Euro/iene....................183,45...........................183,45

Dólar/iene...................159,37............................158,98