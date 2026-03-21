Secretário de Estado dos EUA diz que situação de Cuba está "pior do que nunca"

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou hoje que a situação de Cuba está "pior do que nunca", sob um Governo que é "um desastre", em declarações à imprensa após deixar a Casa Branca, em Washington.

"Cuba é um desastre, algo que se deve ao seu Governo comunista. Não funciona. Não tenho nenhuma novidade [quanto ao plano da administração norte-americana para a ilha]. Esta situação prolonga-se há seis ou sete anos: são um desastre. A situação está pior do que nunca", afirmou, ao deixar a Casa Branca juntamente com o presidente Donald Trump rumo à Florida.

A administração norte-americana e o Governo de Cuba continuam a negociar acerca da raiz do bloqueio energético imposto por Trump à ilha, após a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, em 03 de janeiro.

O país caribenho vive, desde meados de 2024, uma grave crise que se agravou com o bloqueio petrolífero imposto pelo Governo dos Estados Unidos, quando Washington bloqueou a comercialização de petróleo venezuelano para a ilha.

Na segunda-feira, Trump mostrou-se convencido de que terá "a honra" de assumir o controlo de Cuba, uma ilha com a qual espera poder "fazer o que quiser", após uma "tomada amistosa", em declarações que mereceram o repúdio do Governo de Havana.

Marco Rubio negou, porém, que a administração norte-americana tenha pedido aos seus interlocutores em Cuba a renúncia do presidente Miguel Díaz-Canel, sem exigir mudança de regime, nem a saída da família Castro da esfera do poder, possibilidade avançada pelo diário The New York Times.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, afirmou hoje que "o sistema político cubano não é objeto de negociação", assim como nenhum dos cargos do Governo.

O general Francis Donovan, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, afirmou perante o Congresso norte-americano, na quinta-feira, que o Exército não está a preparar qualquer invasão de Cuba.