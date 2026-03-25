Preço do Brent cai 2,17% para 102,22 dólares

O preço do Brent para entrega em maio caiu hoje 2,17% para 102,22 dólares (cerca de 88,19 euros) por barril, no mesmo dia em que foram rejeitadas iniciativas diplomáticas para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos Estados Unidos, para entrega no mesmo mês, recuou 2,20% para 90,32 dólares (aproximadamente 77,92 euros) por barril.

O Irão rejeitou hoje o plano de paz dos Estados Unidos, disse um responsável governamental, que não foi identificado, citado pela televisão estatal iraniana.

"O Irão reagiu negativamente à proposta americana", indicou a Press TV, canal público em inglês destinado a um público estrangeiro, referindo-se ao alegado plano de 15 pontos elaborado pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"A guerra terminará quando o Irão decidir pôr-lhe fim, e não quando Trump assim o decidir", acrescentou a estação, transmitindo as palavras do responsável iraniano.

Momentos antes, o Paquistão tinha anunciado ter entregado ao Irão a proposta norte-americana que alegadamente contempla exigências como o fim do apoio de Teerão aos aliados regionais, como o grupo xiita libanês Hezbollah ou o movimento de resistência islâmica palestiniano Hamas.

Na segunda-feira, Teerão indicou ter recebido mensagens de "alguns países amigos" sobre um pedido norte-americano para iniciar negociações para pôr fim à guerra, noticiou a agência oficial iraniana IRNA.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do programa nuclear, que Teerão afirmou destinar-se apenas a fins civis.

O Irão respondeu à ofensiva com ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas e infraestruturas civis e energéticas em países da região, além de ter bloqueado o estreito de Ormuz, via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.