United Airlines teme sobrecusto de 11 mil milhões de dólares em 2026 e reduz voos

United Airlines estima que, se o preço do querosene se mantiver ao nível atual, inflacionado pela guerra no Médio Oriente, acarretará um custo adicional de 11 mil milhões de dólares, e anunciou uma redução "tática" da capacidade.

Numa mensagem dirigida aos funcionários do grupo, Scott Kirby, presidente executivo da companhia aérea norte-americana, indicou que o preço do querosene mais do que duplicou desde o início da ofensiva militar israelo-americana contra o Irão, a 28 de fevereiro.

"Se o preço se mantiver a este nível, isso significará 11 mil milhões de dólares (9,5 mil milhões de euros) de despesas anuais adicionais apenas com o querosene", explicou.

Durante uma conferência financeira na terça-feira, o gestor estimou o custo adicional do querosene em 400 milhões de dólares (345 milhões de euros) desde o início do conflito.

Kirby procurou tranquilizar os funcionários, afirmando que o grupo dispõe dos meios financeiros para fazer face à situação.

"Temos tempo e o luxo de poder atravessar a tempestade e manter-nos concentrados no futuro", disse Kirby, que deve apresentar na terça-feira, em Los Angeles, a próxima fase do desenvolvimento da frota.

O CEO da United insistiu também no facto de que a procura está particularmente forte, tendo acabado de registar as dez melhores semanas de reservas de toda a história.

Mas repercutir o aumento dos preços do querosene nos preços das viagens "pode ser difícil se os preços do petróleo se mantiverem elevados durante muito tempo", sublinhou.

Consequentemente, partindo do pressuposto de que os preços vão subir para 175 dólares por barril e não voltarão a ficar abaixo dos 100 dólares antes do final de 2027, o grupo decidiu reduzir a capacidade.

"A curto prazo, isto significa uma suspensão tática dos voos que não são rentáveis temporariamente devido aos preços elevados do petróleo", explicou Kirby, anunciando uma redução de 3% da capacidade nos períodos de menor movimento (voos noturnos, às terças, quartas e sábados) no segundo e terceiro trimestres.

O gestor tenciona também reduzir os voos no aeroporto O'Hare de Chicago (1% da capacidade), recordando a suspensão das ligações para Telavive e Dubai (2% da capacidade).

Assim, cerca de 5% da capacidade anual irá desaparecer a curto prazo e "o nosso plano atual é restabelecer uma programação completa no outono", afirmou.

Por outro lado, não está em causa adiar entregas de aviões, colocar pessoal em licença sem vencimento nem atrasar investimentos, assegurou Kirby.

Nas transações eletrónicas após o encerramento da Bolsa de Nova Iorque, as ações da United Airlines subiram 1,49%.