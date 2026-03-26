Portugal volta a treinar em Cancún com Neves e Gonçalves em dúvida

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o particular de sábado frente ao México, que tem em vista a participação no Mundial2026 de futebol, com novo treino em Cancún, depois de duas baixas na quarta-feira.

Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00 (23:00 em Lisboa), no Maykoba Training Center, complexo desportivo que fica junto à unidade hoteleira em que a comitiva lusa está instalada, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na quarta-feira, no primeiro treino em solo mexicano, o selecionador Roberto Martínez não contou com João Neves, que ficou no ginásio em trabalho específico de recuperação e Pedro Gonçalves, que subiu ao relvado, mas trabalhou de forma limitada e à margem do grupo.

Antes, às 12:30 (17:30), um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, perto do local do treino.

A seleção nacional vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do mítico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.