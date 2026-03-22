Ofélia Neves dedica apresentação na semi-final do Got Talent Portugal à Madeira

A bailarina madeirense Ofélia Neves voltou a apresentar-se este domingo, 22 Março, no grande palco do concurso de talentos televisivo Got Talent Portugal, dedicando a sua actuação à ilha da Madeira, ao som de 'Cantiga do Nevoeiro' da autoria dos Xarabanda.

A jovem de 12 anos que conquistou o botão dourado, um passe directo para esta primeira semi-final, viu hoje o seu talento reconhecido pelos jurados, embora não os tenha convencido na totalidade.

Ofélia Neves foi destacada como uma "bailarina incrível", mas que a coreografia desta noite não a favoreceu.

"Esta coreografia não ajudou a mostrar o talento que tu tens", disse Filomena Cautela, seguida de Rui Massena que lamentou o "tema tão denso", considerado demasiado para uma "menina de 12 anos". O maestro frisou o talento nato da bailarina, aconselhando-a a fazer escolhas mais naturais para a sua idade. Também Manuel Moura dos Santos notou que o tema era de "difícil interpretação", reconhecendo que a passagem pelo programa "foi bem sucedida", pedindo: "Não desistas."

A jovem madeirense mostrou-se feliz por pisar num palco tão grande como o do Got Talent, assumindo estar "mesmo muito feliz", lembrando o imenso trabalho feito para a prestação em "pouco tempo".