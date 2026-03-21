Líder do PS vai ser recebido hoje pela Presidente da Venezuela

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai ser hoje recebido em audiência pela Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, com quem tenciona abordar a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e a situação da comunidade portuguesa.

Segundo fonte oficial do PS, o encontro em Caracas, que não constava da agenda inicial da deslocação do líder do PS, está marcado para as 16:00 locais (20:00 em Lisboa).

De acordo com a mesma fonte, José Luís Carneiro irá abordar duas questões com a presidente venezuelana: "Pedir a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e chamar a atenção para a necessidade das autoridades da Venezuela assegurarem a segurança e a tranquilidade da comunidade portuguesa e luso venezuelana que continua no país".

O líder do PS pretende ainda "manifestar a disponibilidade para promover a cooperação interparlamentar, tendo em vista uma transição política pacífica e capaz de dar um futuro de estabilidade à Venezuela".

O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos Estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, anunciou na quarta-feira que visita a Venezuela entre 31 de março e 02 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa.

Após a captura de Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, durante uma operação militar em 03 de janeiro, os Estados Unidos e a Venezuela estabeleceram no início do mês um acordo para "restaurar as relações diplomáticas e consulares".

Posteriormente, em 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.