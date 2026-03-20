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EMIR e bombeiros reanimam homem em paragem cardiorrespiratória

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Foto Arquivo

Pelas 21 horas desta quinta-feira, 19 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) reanimaram um homem, de 79 anos, que sofreu um paragem cardiorrespiratória no Caminho do Meio, no Funchal.

Após reverter a situação, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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