EMIR e bombeiros reanimam homem em paragem cardiorrespiratória

Pelas 21 horas desta quinta-feira, 19 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) reanimaram um homem, de 79 anos, que sofreu um paragem cardiorrespiratória no Caminho do Meio, no Funchal.

Após reverter a situação, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.