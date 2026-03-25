Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram, pelas 13h10 desta quarta-feira, uma aluna de 17 anos que sofreu uma queda no campo de futebol num estabelecimento de ensino, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a jovem sofreu uma lesão ao nível do joelho na sequência da queda, tendo sido assistida no local pela equipa de socorro.

Após os primeiros cuidados, a estudante foi transportada numa ambulância daquela corporação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para observação médica e avaliação clínica.