‘Therese’ mobilizou mais de 540 operacionais na Região

A passagem da depressão ‘Therese’ pela Região Autónoma da Madeira, entre os dias 17 e 24 de Março, originou um total de 224 ocorrências relacionadas com condições meteorológicas adversas, mobilizando 541 operacionais e 255 meios terrestres, segundo o balanço divulgado agora pelo Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM.

De acordo com a mesma entidade, as ocorrências foram registadas entre as 13 horas de 17 de Março e as 20 horas de ontem, envolvendo corpos de bombeiros, serviços municipais de protecção civil, forças policiais, autoridade marítima, Polícia Florestal, SANAS, bem como equipas da Direcção Regional de Estradas, concessionárias viárias e empresas responsáveis por redes de comunicações e electricidade (Altice/MEO, NOS e Empresa de Electricidade da Madeira), que continuam a assegurar trabalhos de reposição da normalidade.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o episódio meteorológico ficou marcado por precipitação intensa, vento forte, agitação marítima significativa e queda de neve nas zonas montanhosas.

O valor máximo de precipitação acumulada em 24 horas foi registado no Pico do Areeiro, com 175,5 milímetros no dia 22 de Março, seguido do Chão do Areeiro, com 161,6 milímetros no mesmo dia. Quanto ao vento, a rajada mais intensa atingiu 123 km/h no Chão do Areeiro, a 19 de Março, enquanto no Caniçal foram registados 110 km/h.

Durante os dias 18 e 19 verificou-se queda de neve acima dos 1100 a 1200 metros de altitude. A agitação marítima aumentou entre 18 e 20 de Março, com ondas entre quatro e cinco metros, provenientes de sudoeste na costa sul e de noroeste na costa norte e no Porto Santo. Destaca-se ainda um fenómeno extremo de vento acompanhado de precipitação intensa em apenas 20 minutos, ocorrido no Porto Santo a 20 de Março.

Vídeos ilustram força do fenómeno meteorológico que atingiu o Porto Santo esta sexta-feira Multiplicam-se as imagens que ilustram a intensidade do "fenómeno extremo associado a uma célula convectiva", que ontem atingiu o Porto Santo, ao final da tarde, durante cerca de 20 minutos. Nas imagens partilhadas com o DIÁRIO é possível perceber a força do vento.

No plano operacional, quatro pessoas tiveram de ser deslocadas preventivamente das suas habitações, sendo uma em Santa Cruz, posteriormente realojada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, e três em Câmara de Lobos, acolhidas por familiares.

O concelho do Funchal registou o maior número de ocorrências (44), seguido do Porto Santo (36), Santa Cruz (34), Machico (28) e Santana (27). Entre as principais tipologias destacaram-se movimentos de massas (90 registos), quedas de árvores (43), inundações (21) e outras situações relacionadas com danos provocados pelo mau tempo.

A Protecção Civil sublinha que todas as ocorrências foram resolvidas ao nível municipal, após a activação do Estado de Prontidão Especial determinado pelo Centro de Coordenação Operacional Regional, permitindo a antecipação de medidas preventivas e de resposta.

Apesar do desagravamento das condições meteorológicas, decorrem ainda trabalhos de reposição da normalidade, sendo recomendado à população que mantenha cuidados acrescidos, sobretudo em zonas vulneráveis, junto a árvores, edifícios degradados ou vertentes instáveis.

O Serviço Regional de Proteção Civil agradeceu, em nota remetida, a colaboração da população e dos órgãos de comunicação social na divulgação dos avisos e recomendações, considerando que o cumprimento das orientações contribuiu para reduzir o impacto do fenómeno meteorológico.