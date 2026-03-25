11.ª edição da Noite do Fado este sábado no Regiões House

O Regiões House, localizado na Rua Direita, na cidade do Funchal, promove, no próximo sábado, 28 de Março, a partir das 20 horas, a 11.ª edição da Noite do Fado.

A fadista madeirense Susana Andrade será a protagonista do evento, acompanhada por Pedro Gouveia na guitarra portuguesa e Pedro Nunes na viola clássica, "garantindo um espectáculo de grande qualidade e emoção dedicado à música tradicional portuguesa".

A organização destaca que o fado "continua a afirmar-se como uma das principais apostas culturais do espaço Regiões House", apontando que a fadista madeirense Susana Andrade conquista "cada vez mais público e consolida o seu lugar na programação cultural do espaço".

"Este evento tem-se afirmado como uma verdadeira tradição, proporcionando uma experiência que alia o fado ao vivo, marcado pela interpretação emotiva da artista e um ambiente intimista, complementado por uma oferta cuidada de gastronomia e vinhos", destaca o Regiões House.

As reservas podem ser efectuadas através do telefone 291 222 340.