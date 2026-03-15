Amy Madigan vence primeiro Óscar da 98.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood

Amy Madigan conquistou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, o primeiro atribuído esta noite pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, pelo seu desempenho em "Hora do Desaparecimento".

O Óscar foi entregue Zoe Saldana, vencedora no ano passado.

Para esta categoria, estavam também nomeadas Elle Fanning ("Sentimental Value"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Wunmi Mosaku ("Pecadores") e Teyana Taylor ("Batalha Atrás de Batalha").

O humorista Conan O'Brien, que repete a apresentação dos Óscares despois da edição do ano passado, abriu a cerimónia afirmando que seria "o último apresentador humano" da gala: "Para o ano, será um robot".

A crítica à atualidade passou pela sua prestação, que aludiu à guerra ("não vamos ter ataques de nenhum lado"), ao escândalo de Jeffrey Epstein ("todos os pedófilos foram presos") e à política de imigração, elogiando as pessoas de muitas origens e de muitas línguas que fazem a indústria do cinema.

Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13, numa edição em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco, o Óscar de Melhor Casting, num total de 24 categorias.

A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles.