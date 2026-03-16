Câmara de Lobos lança 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas

Estão abertas, até ao dia 19 de Julho, as candidaturas à 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos com o propósito de perpetuar a memória de uma das mais relevantes figuras literárias do concelho.

"De carácter anual, este prémio constitui uma aposta contínua na dinamização cultural, incentivando a criatividade e a produção literária em língua portuguesa. Através da modalidade de conto, pretende-se estimular o gosto pela escrita e pela leitura, ao mesmo tempo que se presta tributo ao legado intelectual de João Augusto d’Ornelas", indica nota à imprensa.

O concurso destina-se a cidadãos portugueses com idade igual ou superior a 18 anos. Os trabalhos, subordinados a tema livre, deverão apresentar uma extensão entre 20 e 25 páginas e integrar, de forma directa ou indirecta, pelo menos uma referência às vinhas e/ou ao vinho Madeira, elemento identitário da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. As obras a concurso deverão ser entregues presencialmente ou enviadas por correio para a sede da autarquia.

O júri será composto por três personalidades de reconhecida competência e idoneidade, assegurando o rigor e a credibilidade do processo de avaliação.

Os prémios a atribuir nesta edição são os seguintes:

1.º lugar – 2.000,00 euros;

2.º lugar – 750,00 euros;

3.º lugar – 500,00 euros.

Os trabalhos distinguidos serão posteriormente publicados em edição própria.

Natural do Estreito de Câmara de Lobos, onde nasceu a 24 de Agosto de 1833, João Augusto d’Ornelas destacou-se no panorama literário oitocentista, tendo desenvolvido actividade como tipógrafo, jornalista e escritor. Colaborou com diversos periódicos e alcançou notoriedade através da publicação de folhetins e romances de matriz romântica, sendo 'A Mão de Sangue' a sua obra mais emblemática. Faleceu no Funchal, a 11 de Julho de 1886.

O regulamento do prémio encontra-se disponível para consulta no portal oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos: https://www.cm-camaradelobos.pt/servicos/cultura/premio-literario-joao-augusto-d-ornelas?highlight=WyJwcmVtaWFyIiwicHJlbWlvIl0=