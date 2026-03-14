Uma pianista num recital de embalar o coração
Junyan Chen esteve hoje no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias
Vinda de Londres, mas natural de Xangai, Junyan Chen, deu hoje um autêntico festival de sonoridades ao piano, cumprindo a promessa de “um concerto que propõe uma viagem sonora por diferentes universos estéticos, épocas e linguagens musicais”, naquela que foi uma das actuações do XXXIX Festival de Música da Madeira.
O final da tarde e início da noite deste sábado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, recebeu pois um recital da pianista nascida no ano 2000, executando a solo obras de François Couperin, Olivier Messiaen, Maurice Ravel e Amy Beach, cruzando o barroco francês, a modernidade do século XX e o lirismo pós-romântico, num percurso que explorou a riqueza expressiva, tímbrica e poética do piano.
O público presente, seguramente, deu por bem empregue o seu tempo e aplaudiu de pé a jovem pianista.