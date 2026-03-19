Feliz Dia do Pai aos que constroem o futuro com a Casa Santo António

Durante décadas, diferentes gerações encontraram na Casa Santo António um lugar de confiança. Avôs, pais e agora filhos partilham o mesmo compromisso de cuidar da casa como quem cuida da família.

“O pai do meu pai ia à Casa Santo António. O meu pai vai e agora que sou pai penso como é importante cuidar da minha casa para a minha família”. Este é um pensamento multigeracional porque uma casa é onde se constrói segurança, estabilidade e futuro. E esse cuidado começa nas escolhas certas, nos materiais certos, nos parceiros certos.

Com mais de 70 mil produtos em stock para construção, reabilitação e melhoria do lar, a Casa Santo António continua a acompanhar quem constrói, renova e preserva o que realmente importa. Continua a ser o parceiro de confiança de quem constrói, cuida e protege.

Num gesto que se repete de geração em geração, permanece a mesma certeza de cuidar da casa é cuidar de quem lá vive. Neste Dia do Pai, a Casa Santo António celebra todos os que, todos os dias, constroem um futuro melhor para a sua família.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

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