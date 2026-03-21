Casa Branca considera "construtivas" reuniões para preparar negociações com a Rússia

O enviado especial da Casa Branca descreveu como "construtivas" as reuniões de hoje, na Florida, com uma delegação ucraniana para preparar uma nova reunião trilateral com a Rússia, com vista ao fim da guerra na Ucrânia.

"Hoje, na Florida, as delegações americana e ucraniana realizaram reuniões construtivas no âmbito dos esforços de mediação em curso. As discussões focaram-se na redução e resolução dos pontos pendentes para se aproximar de um acordo de paz abrangente", indicou Steve Witkoff numa mensagem publicada no X.

Steve Witkoff saudou "a continuação dos esforços para resolver as questões pendentes, conscientes da sua importância para a estabilidade mundial".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha já mencionado que estavam a decorrer estas reuniões em Miami.

"A nossa equipa está atualmente nos Estados Unidos. Já teve lugar uma reunião", afirmou o Presidente da Ucrânia referindo-se a contactos com o enviado especial Steve Witkoof e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

Volodymyr Zelensky sublinhou que "é importante para todos no mundo que a diplomacia continue" para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

A última reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos decorreu em fevereiro, em Genebra, tendo uma nova ronda sido adiada devido à escalada no Médio Oriente.

Paralelamente, a Ucrânia procura garantir que o apoio militar norte-americano, nomeadamente o fornecimento de sistemas de defesa aérea Patriot ao abrigo do programa de necessidades prioritárias, não seja afetado.