'Na pena de Reis Gomes, a Ilha em Festa' para ver no Centro de Estudos de História do Atlântico

O Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira abre portas esta quarta-feira, 25 de Março, à exposição 'Na pena de Reis Gomes, a Ilha em Festa', no âmbito de uma parceria com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode.

A mostra é dedicada à obra do escritor madeirense João dos Reis Gomes, propondo uma abordagem à literatura através da escuta enquanto categoria estética e cultural. O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento, que terá lugar pelas 17 horas.

Partindo de uma perspectiva interdisciplinar que cruza literatura e música, a exposição convida o público a explorar como o som, nas suas múltiplas formas, desde a música ao ruído, da fala ao silêncio, estrutura a narrativa literária e reflecte práticas sociais e religiosas profundamente enraizadas na cultura popular madeirense.

Com destaque para os contos 'A Romaria do Monte' e 'S. João da Ribeira', integrados na obra 'De Bom Humor', a mostra evidencia a forma como João dos Reis Gomes constrói autênticas paisagens sonoras, sendo o leitor desafiado não apenas a ver, mas também a escutar a vivência das festas populares da Madeira. Entre cantares ao desafio, filarmónicas, foguetes e vozes colectivas, o som emerge como elemento central de integração social, memória e emoção.

A entrada é livre.