PTP critica aumento de milhões no campo de golfe do Faial e pede explicações

O Partido Trabalhista Português (PTP) denuncia "mais um caso de derrapagem anunciada num investimento público do Governo Regional".

Segundo nota à imprensa, "quando foi apresentado o projecto para o campo de golfe no Faial, o valor anunciado publicamente era de 25 milhões de euros". Prossegue dizendo que "esse foi o número repetido nas declarações oficiais e apresentado como o montante previsto para a expropriação dos terrenos e do projecto".

No entanto, diz, "a resolução publicada já aponta para 36 milhões de euros — mais 11 milhões do que aquilo que foi inicialmente garantido aos madeirenses. E importa sublinhar: a obra ainda nem começou".

Apesar deste aumento significativo, refere que "o Governo Regional tenta tranquilizar a população dizendo que não será gasto mais dinheiro público".

O PTP questiona: "que matemática é esta em que 25 milhões passam para 36 milhões sem aumento de despesa?".

Quando se trata de dinheiro público, parece que os milhões têm uma elasticidade difícil de explicar, denuncia Raquel Coelho.

O PTP considera "inaceitável que investimentos deste montante em campos de golfe, um investimento que deveria ser da esfera privada, alertando que o dinheiro público deve ser direccionado para resolver a crise da habitação e da saúde".