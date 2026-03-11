Aguaceiros previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antevê para esta quarta-feira, 11 de Março, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, que poderão ser de neve nos pontos mais altos até ao início da manhã.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h), e com rajadas até 65 km/h nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

No Funchal o tempo não será muito diferente. O IPMA prevê períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 2 a 3 metros e a costa sul do quadrante sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.

