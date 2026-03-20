15 registos de precipitação e 17 de vento desde quarta-feira

A Madeira registou, entre quarta-feira e a manhã desta sexta-feira (até às 08h00), um total de 15 ocorrências relevantes de precipitação e 17 episódios de vento com rajadas significativas, no âmbito dos avisos meteorológicos em vigor.

No que toca à precipitação, os registos mais significativos ocorreram durante a madrugada de hoje. Destacam-se valores horários iguais ou superiores a 10 mm em locais como Funchal/Observatório, Prazeres, Quinta Grande, Pico do Areeiro, Chão do Areeiro, Pico Alto e Monte, além de acumulados relevantes em períodos de seis horas. Registaram-se ainda episódios de elevada intensidade em curtos intervalos, como os 7,2 mm em 10 minutos na Quinta Grande.

Quanto ao vento, contabilizam-se 17 registos de rajadas máximas em estações mais expostas do arquipélago. Os valores mais elevados ocorreram nas terras altas, com destaque para os 123 km/h no Chão do Areeiro, na quinta-feira. Foram também registadas rajadas superiores a 100 km/h na Selvagem Grande e no Caniçal, além de valores elevados na Ponta do Pargo, Porto Santo e Cancela.