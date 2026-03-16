Segunda-feira com céu cinzento e aguaceiros fracos na Madeira
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira no arquipélago da Madeira aponta para céu geralmente muito nublado, aguaceiros (em geral fracos), vento fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de leste/nordeste, por vezes forte (até 40 km/horas) nas terras altas até início da manhã, tornando-se fraco (inferior a 15 km/hora) a partir do meio da tarde.
As temperaturas do ar vão oscilar entre os 15 e os 18 graus na ilha da Madeira e entre os 14 e os 18 graus na ilha do Porto Santo.
A previsão para a área do Funchal varia pouco: céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) do quadrante leste.
Quanto ao estado do mar, na costa Norte vamos ter ondas de norte/noroeste com 2 a 2,5 metros de altura. Já na costa Sul teremos ondas do quadrante sul com 1 metro de altura. A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.