Pavilhão da 'Jaime Moniz' acolhe espectáculo de Ginástica Acrobática

A Escola Secundária Jaime Moniz promove a 'III Edição do Dia das Actividades Rítmicas e Expressivas' esta quarta feira, 25 de Março, num evento a decorrer no pavilhão da instituição, a partir das 10 horas.

A iniciativa é coordenada pela docente de Educação Física Fernanda Coelho, contando também com a colaboração da professora Maria José Barreto e de outros docentes do mesmo grupo disciplinar. Segundo a organização, os alunos serão “os verdadeiros artistas do evento”, assumindo o papel central nas várias apresentações.

O programa inclui diversas demonstrações de dança e ginástica, destacando-se também um espetácculo de ginástica acrobática. Segundo a organização, a modalidade contribui para “o desenvolvimento integral dos jovens”, promovendo valores como “o respeito mútuo, o trabalho de equipa, a força, a disciplina e a expressão artística”.

Em nota emitida, o 'Liceu' sublinha ainda “a coragem destes alunos, na apresentação de um trabalho realizado em 5 ou 6 aulas”, evidenciando o empenho dos participantes nesta fase final do segundo período escolar.

O evento está aberto à comunidade educativa e, segundo a organização, “promete ser uma demonstração de talentos através da ginástica”.

O programa contempla actuações de dança K-pop, exercícios com fita, coreografias como 'Erva Cidreira' e 'Rumba Quadrada', bem como várias apresentações de ginástica acrobática e dança contemporânea, envolvendo turmas do 10.º, 11.º e 12.º anos. A sessão termina com a entrega de diplomas aos participantes.