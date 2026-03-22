 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

SANAS esteve a remover objectos da água no Porto de Abrigo do Porto Moniz

None
Foto Facebook/ SANAS

Uma equipa do SANAS esteve a no Porto de Abrigo do Porto Moniz a recolher diversos objectos do plano de água, que representavam risco para a navegação e para os utilizadores daquele espaço. 

Entre os materiais retirados encontravam-se diversos elementos, maioritariamente em madeira.

De acordo com a entidade, esta intervenção contribui para a "segurança marítima, protecção das embarcações e preservação das condições do porto, reforçando o compromisso do SANAS com a prevenção e a segurança de todos."

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo