SANAS esteve a remover objectos da água no Porto de Abrigo do Porto Moniz

Uma equipa do SANAS esteve a no Porto de Abrigo do Porto Moniz a recolher diversos objectos do plano de água, que representavam risco para a navegação e para os utilizadores daquele espaço.

Entre os materiais retirados encontravam-se diversos elementos, maioritariamente em madeira.

Foto Facebook/ SANAS

De acordo com a entidade, esta intervenção contribui para a "segurança marítima, protecção das embarcações e preservação das condições do porto, reforçando o compromisso do SANAS com a prevenção e a segurança de todos."