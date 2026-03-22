SANAS esteve a remover objectos da água no Porto de Abrigo do Porto Moniz
Uma equipa do SANAS esteve a no Porto de Abrigo do Porto Moniz a recolher diversos objectos do plano de água, que representavam risco para a navegação e para os utilizadores daquele espaço.
Entre os materiais retirados encontravam-se diversos elementos, maioritariamente em madeira.
De acordo com a entidade, esta intervenção contribui para a "segurança marítima, protecção das embarcações e preservação das condições do porto, reforçando o compromisso do SANAS com a prevenção e a segurança de todos."
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