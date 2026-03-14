'Karaté Kids' trazem um ouro e três bronzes

Vários jovens karatecas a representar a Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António estiveram hoje em prova em mais uma edição do Open Karate Kids Valongo, prova que é direccionada para os escalões de formação, Infantis (até aos 9 anos), Iniciados (10-11 anos) e Juvenis (12-13 anos).

No Pavilhão Municipal do Campo (Valongo), mais de 500 atletas oriundos dos quatro cantos do país, incluindo da Madeira, deram o seu máximo para mostrar o aprendizado. A ASKKSA Karate Shotokan Madeira conta que estiveram em prova Liam Reis, Margarida Anjo, Jaden Reis, Tiago Bettencourt, Inês Francisco, Margarida Gomes e Marina Castro.

"Os nossos Mini-Tigres voltaram a se superar, demonstrando mais confiança nas perfomances realizadas no tatami, face às adaptações às novas regras da competição implementadas pela WKF (World Karate Federation, em português Federação Mundial de Karaté) desde o início de 2026", realça a associação madeirense da modalidade.

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Resultados de destaque:

Kata Iniciado Masculinos: Tiago Bettencourt, 1.º lugar; Jaden Reis, 3.º lugar;

Kata Iniciado Feminino: Margarida Anjo, 3.º lugar:

Kumite Juvenil Feminino -40Kg: Marina Castro, 3.º lugar;

Kata Infantil Masculinos: Liam Reis, 5.º lugar;

Kata Juvenil Feminino: Margarida Gomes, 5.º lugar; Marina Castro, 7.º lugar; Inês Francisco, participação.

A ASKKSA Karate Shotokan Madeira aproveita para agradecer "a todos os que permitiram mais uma nossa participação, treinadores, colegas de Dojo mas, em especial, aos encarregados de educação", termina.