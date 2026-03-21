Santana reforça presença no poder local nacional

Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana, proferiu este sábado uma intervenção no Conselho Geral da Associação Nacional de Assembleias Municipais, a decorrer na Maia, sublinhando as mais-valias estratégicas do Plano de Actividades e Orçamento para 2026.

O autarca do CDS-PP agradeceu o convite para integrar como membro efectivo do Conselho Geral da ANAM e destacou que “é uma oportunidade única para que a voz dos municípios da Madeira, e de Santana em particular, seja ouvida na definição das prioridades do poder local a nível nacional”.

Entre as principais vantagens apontadas pelo presidente da AM de Santana estão a influência directa na estratégia nacional, com participação na tomada de decisões da associação e reforço da presença de Santana no panorama nacional do poder local; capacitação e apoio prático, através do acesso a publicações essenciais, biblioteca digital e ANAM_Cloud, formação especializada e assessoria jurídica permanente; proximidade e combate ao isolamento, com realização de reuniões e conferências nas regiões autónomas, canais de contacto imediato e apoio jurídico para interpretação das leis autárquicas; representação legislativa reforçada, com a equiparação da ANAM à ANMP e ANAFRE, garantindo consulta obrigatória em processos legislativos sem prejudicar a autonomia regional da Madeira; reconhecimento e boas práticas, com a criação da 1.ª Gala do Poder Local e do Selo ANAM, promovendo projectos locais e boas práticas a nível nacional; e fomento da cidadania jovem, incentivando a participação cívica de jovens nas Assembleias Municipais e reforçando o legado dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas, o '25 de Abril do Poder Local'.

Martinho Rodrigues sublinhou ainda que o plano para 2026 visa mitigar o isolamento geográfico das assembleias municipais e fortalecer a sua capacidade de intervenção, oferecendo a Santana novas oportunidades de influência e projecção a nível nacional.

A Madeira está representada com autarcas do Funchal, Santana, Câmara de Lobos e Machico, sendo a sessão presidida por João Bosco Castro, que é presidente da Assembleia Municipal de Machico e também presidente do Conselho Geral da ANAM.