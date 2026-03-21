Santana reforça presença no poder local nacional
Martinho Rodrigues destaca vantagens estratégicas para 2026
Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana, proferiu este sábado uma intervenção no Conselho Geral da Associação Nacional de Assembleias Municipais, a decorrer na Maia, sublinhando as mais-valias estratégicas do Plano de Actividades e Orçamento para 2026.
O autarca do CDS-PP agradeceu o convite para integrar como membro efectivo do Conselho Geral da ANAM e destacou que “é uma oportunidade única para que a voz dos municípios da Madeira, e de Santana em particular, seja ouvida na definição das prioridades do poder local a nível nacional”.
Entre as principais vantagens apontadas pelo presidente da AM de Santana estão a influência directa na estratégia nacional, com participação na tomada de decisões da associação e reforço da presença de Santana no panorama nacional do poder local; capacitação e apoio prático, através do acesso a publicações essenciais, biblioteca digital e ANAM_Cloud, formação especializada e assessoria jurídica permanente; proximidade e combate ao isolamento, com realização de reuniões e conferências nas regiões autónomas, canais de contacto imediato e apoio jurídico para interpretação das leis autárquicas; representação legislativa reforçada, com a equiparação da ANAM à ANMP e ANAFRE, garantindo consulta obrigatória em processos legislativos sem prejudicar a autonomia regional da Madeira; reconhecimento e boas práticas, com a criação da 1.ª Gala do Poder Local e do Selo ANAM, promovendo projectos locais e boas práticas a nível nacional; e fomento da cidadania jovem, incentivando a participação cívica de jovens nas Assembleias Municipais e reforçando o legado dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas, o '25 de Abril do Poder Local'.
Martinho Rodrigues sublinhou ainda que o plano para 2026 visa mitigar o isolamento geográfico das assembleias municipais e fortalecer a sua capacidade de intervenção, oferecendo a Santana novas oportunidades de influência e projecção a nível nacional.
A Madeira está representada com autarcas do Funchal, Santana, Câmara de Lobos e Machico, sendo a sessão presidida por João Bosco Castro, que é presidente da Assembleia Municipal de Machico e também presidente do Conselho Geral da ANAM.