‘Madeira Conectada’ em risco

Plataforma digital comum para gerir serviços urbanos nos municípios é contestada nos tribunais, com acção de 1,3 milhões a ameaçar prazos do PRR. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 24 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o caso do "Filho suspeito de matar mãe em Machico". Homem encontra-se a monte e está a ser procurado pelas autoridades. Terá antecedentes de doença mental.

Na entrevista de hoje: “Crescimento podia ser mais pujante sem corrupção”. Susana Peralta admite, em entrevista, economia resiliente, mas alerta que falta de transparência, clientelismo e ausência de alternância política limitam investimento P.24 E 25

"Fevereiro quente e seco" é outra das notícias em destaque nesta edição. Temperaturas acima da média e precipitação abaixo do normal marcaram o fim do Inverno, com extremos entre -1,3 ºC no Areeiro e 25,8 ºC na Quinta Grande. Primavera desponta a partir de hoje.

Para 'fechar' a primeira página do nosso matutino "Habitação nos ‘Saltos’ sem obra" é o tema da rubrica semanal 'No Rasto De'. Projecto anunciado em 2023 passa para modelo cooperativo, com menos certezas sobre número de fogos e início da construção previsto para o fim do ano.

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