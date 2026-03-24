Aguaceiros e trovoada esta terça-feira na Madeira

O arquipélago da Madeira deverá registar, esta terça-feira, 24 de Março, períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Prevê-se, no entanto, uma diminuição gradual da intensidade e frequência da precipitação a partir da manhã.

O vento soprará moderado, entre 20 e 35 km/h, de Leste/Nordeste, podendo atingir rajadas até 40 km/h nas terras altas.

No Funchal esperam-se também períodos de céu muito nublado, com aguaceiros por vezes intensos e acompanhados de trovoada, tornando-se menos frequentes ao longo da manhã. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, proveniente de Leste/Nordeste.

As temperaturas do ar deverão variar entre os 15 e os 21ºC no Funchal, enquanto no Porto Santo oscilarão entre os 15 e os 18ºC.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte, as ondas serão de Norte/Nordeste, com alturas entre 1,5 e 2,5 metros. Na Costa Sul, prevêem-se ondas do quadrante Sul com cerca de 1 metro.