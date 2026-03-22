Líder FC Porto 'vira' resultado e vence Sporting de Braga por 2-1

O FC Porto venceu hoje o Sporting de Braga por 2-1, depois de ter estado a perder, na 27.ª jornada, e mantém-se, com sete pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica, na liderança da I Liga de futebol.

Em Braga, uma grande penalidade convertida por Zalazar, aos 54 minutos, colocou a equipa da casa em vantagem, mas os 'dragões' 'viraram' o resultado com golos de William Gomes e Fofana, aos 69 e 80, respetivamente.

O FC Porto lidera a I Liga, com 72 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, e do que o Benfica, terceiro em igualdade pontual com os 'leões', enquanto o Sporting de Braga é quarto classificado, com 46.