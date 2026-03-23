Queixa do FC Porto contra Suárez parcialmente arquivada

A queixa do FC Porto contra o avançado do Sporting Luis Suárez foi parcialmente arquivada, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que se pronunciou sobre os lances que envolvem o defesa Bednarek.

Os 'dragões' avançaram com a queixa contra o internacional colombiano, contestando o comportamento do avançado na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o FC Porto, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que os 'leões' venceram por 1-0, com um golo de Suárez de grande penalidade.

A queixa do FC Porto tinha em conta alegadas agressões de Suárez ao defesa central polaco Bednarek, que saiu ainda na primeira parte devido a problemas físicos, bem como gestos do dianteiro, que levaram o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, no final da partida, a afirmar que tinha "chamado ladrão com gestos" ao árbitro da partida, Cláudio Pereira.

O CD da FPF divulgou o arquivamento parcial da queixa, num documento em que analisa os lances que envolveram Suárez e Bednarek.

"Não se verificando nenhuma situação excecional que justifique a intervenção deste Conselho, designadamente porque os dois lances aqui referidos foram percecionados e avaliados em toda a sua extensão pela equipa da arbitragem, adere-se integralmente à posição supra referida, concluindo-se que, no caso em apreço, ainda que viesse a ser deduzida acusação, a probabilidade de absolvição prevaleceria sobre a de condenação, o que não apenas legitima, mas impõe, o arquivamento parcial dos presentes autos disciplinares, assim se decidindo", refere o documento.

Já sobre os gestos do avançado colombiano do Sporting, o CD da FPF ainda não se pronunciou, sendo esperado que este caso seja analisado de forma independente.