FC Porto tem 'exame' em Braga, Sporting procura segurar vice-liderança
O líder FC Porto tem hoje um 'teste' de máxima exigência na 27.ª jornada da I Liga de futebol, com a visita ao Sporting de Braga, já depois de o Sporting tentar segurar o segundo lugar em Alverca.
A ronda que antecede a paragem para compromissos das seleções nacionais termina com o duelo entre portistas e bracarenses, às 20:30, no Minho, depois de as duas equipas terem assegurado esta semana a qualificação para os quartos de final da Liga Europa.
Os 'dragões' têm agora quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, que subiu provisoriamente ao segundo lugar no sábado, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, enquanto os 'arsenalistas' praticamente já só lutam para segurar a quarta posição, face à distância considerável para o pódio.
Antes, a partir das 18:00, o Sporting vai a Alverca defrontar o 11.º colocado, após ter sido relegado pelas 'águias' para a terceira posição, com menos três pontos, ainda que tenha dois encontros em falta: além deste, com os ribatejanos, falta-lhe acertar calendário com o Tondela.
No primeiro encontro do dia, às 15:30, o Estoril Praia procura aproximar-se do sexto lugar, face à derrota do Gil Vicente no sábado, tendo pela frente um Rio Ave que é 14.º classificado.
Programa da 27.ª jornada:
- Sexta-feira, 20 mar:
Estrela da Amadora - Casa Pia, 4-0
- Sábado, 21 mar:
Moreirense - Arouca, 0-1
Famalicão - Nacional, 1-0
Santa Clara - Gil Vicente, 1-0
Benfica - Vitória de Guimarães, 3-0
Tondela - AVS, 0-0
- Domingo, 22 mar:
Estoril Praia - Rio Ave, 15:30
Alverca - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - FC Porto, 20:30