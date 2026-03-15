FC Porto tenta aproveita 'folga' do Sporting para fugir na liderança

O FC Porto procura hoje, na recepção ao Moreirense, fugir à condição na liderança da I Liga de futebol, podendo chegar, em caso de vitória, aos sete pontos de vantagem sobre o Sporting, de 'folga' na 26.ª jornada.

Com os 'leões' ainda sem data para receber o Tondela, devido à participação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto pode construir no Dragão uma vantagem ainda maior, no duelo contra o sétimo classificado da competição.

Para isso, a equipa do italiano Farioli tem de regressar aos triunfos na I Liga, depois do 2-2 na última ronda, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde deixou fugir uma vantagem de dois golos frente ao Benfica.

Os 'encarnados', terceiros classificados, já estiveram em 'ação' nesta ronda, colocando-se à condição a quatro pontos do FC Porto, e em igualdade com o Sporting, depois de vencer no campo do Arouca, por 2-1, graças a um golo de Ivanovic, aos 90+6 minutos.

Antes do FC Porto-Moreirense, marcado para as 20:30, o Nacional recebe na Madeira o Estoril Praia e o AVS defronta em casa o Santa Clara, ambos às 15:30, e o Rio Ave defronta o Estrela da Amadora na Vila do Conde, a partir das 18:00.

Programa da 26.ª jornada:

Sábado, 14 mar:

Vitória de Guimarães - Famalicão, 1-2

Gil Vicente - Alverca, 2-2

Arouca - Benfica, 1-2

- Domingo, 15 mar:

Nacional - Estoril Praia, 15:30

AVS - Santa Clara, 15:30

Rio Ave - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Moreirense, 20:30

- Quinta-feira, 23 abr:

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15

- Data a definir:

Sporting - Tondela