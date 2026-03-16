Greve no Centro de Abate desconvocada

A greve no Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM) que deveria acontecer entre hoje, dia 16 de Março, o dia 30 deste mês foi desmarcada, conforme fez saber o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), em comunicado.

Na origem dessa desmarcação está a assinatura e aceitação, por parte da parte envolvidas, nomeadamente a Direcção Regional do Trabalho, o CARAM e o próprio sindicado, em representação dos trabalhadores, de um protocolo de negociação.

Na origem desta greve estava "o compromisso assumido pela Administração do CARAM em Dezembro de 2025 na Direcção Regional do Trabalho, que se comprometeu em abrir o processo negocial para revisão do Acordo de Empresa no primeiro trimestre de 2026", refere a estrutura sindical, no referido comunicado.

Esse 'acordo' preliminar foi assinado na passada sexta-feira, estando a primeira reunião marcada para o próximo dia 19 de Março.