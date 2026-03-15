Bombeiros accionados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, mobilizados na Rua 5 de Outubro, nas imediações da entrada do Bairro dos Moinhos, no Funchal, após um alerta que dava conta de um homem que não respondia no interior de uma habitação.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por um vizinho, preocupado com a situação de um residente com cerca de 70 anos, que teria tido alta hospitalar há poucos dias.

Perante a falta de resposta, os operacionais procederam à abertura da porta da residência para verificar o estado do morador, tendo confirmado que o homem se encontrava vivo.

No local estão uma ambulância e um veículo de apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, contando ainda com a presença da PSP.