FC Porto acusa Benfica de querer "recentrar atenção mediática" no caso dos e-mails

O FC Porto reagiu hoje ao recente comunicado do Benfica sobre o caso dos e-mails, apontando que o clube lisboeta pretende "recentrar a atenção mediática" com omissão da acusação do Ministério Público que recai sobre os 'encarnados'.

O emblema 'azul e branco' lembrou que, na próxima segunda-feira, se inicia o debate instrutório do processo no qual os rivais enfrentam uma acusação por crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.

"Neste processo, o Sport Lisboa e Benfica encontra-se acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, associados à implementação de um esquema de manipulação de resultados desportivos - investigação que teve origem, precisamente, na divulgação dos e-mails em causa", sublinharam os portistas, em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.

Salientam ainda que a decisão judicial, já transitada em julgado, que condenou a FC Porto SAD deu também como provado que "os e-mails e o seu conteúdo eram inteiramente genuínos, não obstante ter considerado que a sua divulgação não era permitida".

Para o FC Porto, o comunicado das 'águias' não contribui para um "debate sério e necessário sobre o futuro do futebol português", numa altura em que pediu esclarecimentos à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sobre o reagendamento da receção do Sporting ao Tondela, entretanto marcada para 29 de abril.

"No quadro do contexto atual, em que existem preocupações sérias relacionadas com o reagendamento de partidas que permanecem por esclarecer, causa estranheza que o Sport Lisboa e Benfica opte por tentar recentrar a atenção mediática num processo em que o próprio clube é implicado em matérias de corrupção desportiva", acrescentou.

O comunicado do FC Porto surge horas depois de o Benfica ter pedido ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) um esclarecimento relativo "às medidas, ilações e consequências desportivas" para o FC Porto no caso dos e-mails.

O Benfica deu conta que, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, "a FC Porto SAD, através do seu então diretor de comunicação, utilizou canais oficiais do clube para divulgar, de forma reiterada e pública, conteúdos obtidos ilicitamente, formulando acusações graves de corrupção, manipulação de árbitros e adulteração da verdade desportiva por parte do Sport Lisboa e Benfica -- acusações essas que vieram a ser comprovadas em tribunal como falsas e totalmente infundadas, tendo igualmente constituído um grave dano reputacional para as competições nacionais e uma forma direta e grave de condicionamento de agentes desportivos".

O caso cível da divulgação dos e-mails do Benfica no programa televisivo Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, conheceu a primeira decisão em junho de 2019, quando o FC Porto e o seu diretor de comunicação foram condenados a pagar cerca de dois milhões de euros à SAD do Benfica, que reclamava 17,7 milhões de euros de indemnização por danos na sua imagem, credibilidade e interesses comerciais.

O FC Porto defendeu na altura ter-se limitado a divulgar informação de interesse público, alegando que o correio eletrónico divulgado revelou práticas deturpadoras da verdade desportiva.

No acórdão que ditou a condenação do FC Porto no caso, divulgado em 09 de maio de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou que os 'dragões' teriam de indemnizar o Benfica e a SAD 'encarnada' "pelos danos que lhes causaram, em consequência da apropriação e divulgação de um vasto conjunto de e-mails provenientes do correio eletrónico benfiquista, contendo informação reservada e sigilosa relativa à sua atividade".

Em janeiro deste ano, o Tribunal Constitucional definiu o valor final da indemnização a pagar por parte do FC Porto, que se fixou nos 605.000 euros.