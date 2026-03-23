Mais de 300 pílulas do dia seguinte vendidas por mês

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 23 de Março, dá conta que a procura por contraceptivos de emergência pode evidenciar irresponsabilidade sexual ou falta de planeamento familiar. Médica ginecologista Lília Remesso diz ser fundamental inverter esta tendência. Projecto ESA procura educar jovens para a sexualidade.

Dois terços das candidaturas estão por aprovar

Fique a saber que 607 pedidos para compra de veículos eléctricos, no âmbito do Descarbonizar RAM, foram submetidos até Novembro, mas até agora apenas 207 receberam luz verde.

Região passa a pagar a mestrandos em Ensino nas escolas públicas

Descubra que a nova medida da Secretaria da Educação abrangerá cerca de seis dezenas de alunos.

CMF intervém para resolver polémica em torno do Mercado Biológico

Revelamos ainda que a câmara negoceia a nova localização do Mercado Biológico após controvérsia pública que até chegou à ALM.

Destaque ainda para: Mau tempo causa centena e meia de ocorrências e danos em vários concelhos.

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