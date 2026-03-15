Bolsonaro está estável e regista melhoria da função renal mas continua internado

O quadro clínico do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, internado desde sexta-feira num hospital em Brasília devido a uma broncopneumonia bacteriana, está a evoluir "com estabilidade" e registou uma melhoria da função renal, segundo o boletim médico hoje divulgado.

"Evoluiu com estabilidade clínica e melhoria da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos", lê-se no boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado há três dias.

No sábado, segundo o hospital, o estado de saúde do ex-Presidente do Brasil e líder da extrema-direita brasileira piorou na função renal, mas encontrava-se estável, sob tratamento "com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa".

Bolsonaro, de 70 anos, foi transferido na sexta-feira da prisão onde cumpre uma pena de mais de 27 anos por liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2023, após apresentar febre, náuseas e calafrios, tendo sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana.

Segundo o jornal brasileiro Estadão, o ex-Presidente brasileiro continua sob tratamento "com intensificação da fisioterapia respiratória e motora".

Apesar da melhoria registada hoje no estado de saúde de Bolsonaro, o hospital informou que ainda não há previsão de alta da UTI, segundo o portal de notícias da Globo.

Bolsonaro enfrenta desde 2018 vários problemas de saúde relacionados com o ataque com faca que sofreu durante a campanha presidencial desse ano, quando ficou ferido no abdómen.

Desde então, o antigo Presidente, que governou o país entre 2019 e 2022, foi submetido a várias hospitalizações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes dessa agressão.

O atual internamento hospitalar é a primeira saída de Bolsonaro desde que começou a cumprir a sua pena por tentativa de golpe de Estado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em 15 de janeiro.

O mais recente mal-estar de Bolsonaro surgiu poucas horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ter anulado a autorização concedida a um assessor do Presidente dos EUA para visitar o antigo líder brasileiro, após o Governo alertar contra uma possível interferência estrangeira.

Bolsonaro começou em 25 de novembro de 2025 a cumprir uma pena de prisão efetiva de 27 anos e três meses, em consequência da condenação em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo (deterioração de património tombado).