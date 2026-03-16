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Simulacro de incêndio em escola de São Gonçalo

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Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio para testar a capacidade de resposta na Escola Básica do 1.º Ciclo e Pré-Escolar de São Gonçalo, no Funchal.

Neste exercício foi simulado um incêndio no 1.º andar.

No local estiveram cinco elementos elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com uma viatura.

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