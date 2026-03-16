Semana começa com congestionamentos na Via Rápida

Ainda que não esteja a chover e dê mais sol do que seria expectável, eis que começa uma nova semana com os mesmos constrangimentos de sempre na Via Rápida.

Se de um sentido (Machico - Ribeira Brava) os automobilistas podem enfrentar um congestionamento de 4 km desde a zona da Boa Nova, o mesmo sentido dobra a fasquia com novo congestionamento de pouco mais de 1 km no nó de Pestana Júnior.

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Mas há mais, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais de 1,5 km de extensão de congestionamento na zona de Santa Luzia ao nó de Pestana Júnior.

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Todos os congestionamentos se devem a trânsito intenso.

Tenha em atenção a piso que possa ainda estar molhado nalgumas zonas e ao encadeamento do sol que desponta no horizonte.