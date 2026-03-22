Barmen madeirense representa Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails

O Mercado dos Lavradores acolheu este domingo, 22 de Março, a final do Concurso Nacional de Cocktails, evento promovido pela Associação Barmen da Madeira.

O certame reuniu 22 profissionais, incluindo oito barmen que representam as três associações nacionais, nomeadamente Algarve, Estoril e Madeira. Os participantes competiram em duas emocionantes fases, a Classic e a Flair, demonstrando criatividade e acrobacias na preparação dos cocktails.

Todos os cocktails apresentados tiveram como base obrigatória o rum e a Brisa da Madeira, bebidas regionais, com vista à promoção e valorização da produção local.

O vencedor do concurso foi o barmen madeirenses Eusébio Silva, que terá a oportunidade de representar Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, que se realizará em Outubro, em Macau.